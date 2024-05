Tik Tok klagt gegen drohendes US-Verbot

Washington: Die Videoplattform TikTok geht juristisch gegen ein drohendes Verbot in den USA vor. Gemeinsam mit dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance reichte sie bei einem Bundesberufungsgericht Klage gegen ein entsprechendes Gesetz ein. TikTok berief sich auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Die Forderungen der der US-Regierung seien nicht zu erfüllen, heißt es. Daher müsse die Plattform bis Januar in den Vereinigten Staaten ihren Betrieb einstellen. Millionen Amerikaner würden so zum Schweigen gebracht. US-Präsident Biden hatte das Gesetz unterzeichnet. Es schreibt ByteDance eine Frist bis Januar vor, um TikTok zu verkaufen. Anderenfalls droht ein Verbot. Washington befürchtet, dass China über die App Daten von Bürgern abgreift oder sie ausspionieren könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 20:00 Uhr