Tierwohllabel für Schweinefleisch sorgt für Lob und Kritik

CDU-Chef Merz lehnt Zusammenarbeit mit AfD kategorisch ab

Berlin: CDU-Chef Merz hat auf dem kleinen Parteitag eine Kooperation mit der AfD auf allen Ebenen kategorisch ausgeschlossen. Wörtlich sagte er unter dem anhaltenden Applaus der Delegierten: "Es wird für uns weder im Europaparlament, noch im Deutschen Bundestag, noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben." Gleichzeitig schwor der CDU-Vorsitzende seine Partei auf die bevorstehenden Wahlkämpfe ein und gab als Ziel aus, im Bund wieder mitzuregieren. Der Ampel-Regierung warf Merz vor, den Wohlstand des Landes zu gefährden. In der Bevölkerung wachse der Frust, es gebe Symptome für eine handfeste Krise der Demokratie, so der Oppositionsführer. Auf ihrem kleinen Parteitag will die CDU unter anderem die Arbeit an ihrem Parteiprogramm vorantreiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2023 21:00 Uhr