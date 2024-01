Tierwohlabgabe findet in der Ampel-Koalition immer mehr Zuspruch

Berlin: Am letzten Tag der Bauern-Protestwoche findet der Vorschlag einer Tierwohlabgabe immer mehr Zuspruch in der Ampel-Koalition. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir erneute seine Forderung danach in der "Süddeutschen Zeitung". Er sagte, schon mit einer Abgabe von wenigen Cent pro Kilo Fleisch könnte man Landwirte etwa beim Umbau ihrer Ställe helfen. Unterstützung für die Idee kam von der FDP. Die stellvertretende Fraktionschefin Konrad sagte der SZ, wenn sich das rechtssicher umsetzen lasse, sei sie die Letzte, die dagegen ankämpfen würde. Auch die SPD signalisierte ein Entgegenkommen. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus sagte im Deutschlandfunk, Kompromisse wie die Tierwohlabgabe seien nötig. Um 11.30 Uhr beginnt die Abschlusskundgebung der Bauernproteste in Berlin. Im Anschluss haben die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zum Gespräch eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 11:00 Uhr