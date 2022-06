Tierwohl-Label: Bayerische Grüne unterstützen Özdemirs Pläne

München: Die Bayerischen Grünen unterstützen die Pläne eines Tierwohl-Labels von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Der Tierwohlsprecher der Grünen im Landtag, Knoblach, sagte dem BR, das sei ein wichtiger Schritt. Die Tierzahlen seien zu hoch. Das sehe man an den CO2-Belastungen und am belasteten Grundwasser. Er verwies auch darauf, dass in Bayern 20 Prozent der Tiere verenden, bevor sie geschlachtet werden und plädierte an die Politik, das Ende der Massentierhaltung durch finanzielle Hilfen an die Bauern möglich zu machen. Mit einer Diskussion zur Zukunft der Landwirtschaft geht heute der Deutsche Bauerntag in Lübeck zu Ende. Die 450 Delegierten wollen am Nachmittag eine Erklärung mit dem Titel "Zukunftsbauern" verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 10:00 Uhr