Tierschutzbund sorgt sich wegen überfüllter Tierheime

Berlin: Viele Tierheime in Deutschland sind überfüllt. Bundesweit stehen sie in vielen großen Städten kurz vor einem Aufnahmestopp, manche Tierheime haben ihn schon verhängt. Das wird allerdings nicht immer kommuniziert, damit sich Besitzer trotzdem dorthin wenden. Gegebenenfalls werde dann Vermittlungshilfe geleistet. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Schröder, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse sichergestellt werden, dass die Besitzer sich ihrer Tiere nicht anderweitig entledigen. Der Haustierboom aus der Coronazeit zeige nun seine Folgen. Dem Tierschutzbund sei kein Tierheim in Deutschland bekannt, das aktuell nicht voll ist. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird zur weiteren Unterstützung der Tierheime die Einsetzung einer Stiftung geprüft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 07:00 Uhr