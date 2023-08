Tierschützer fordern von Söder das Ende der Fischotterjagd

München: In nur einer Woche haben mehr als 43.000 Menschen online gegen die Abschussfreigabe von Fischottern unterschrieben. In dem Appell der Umweltschutzorganisation WWF fordern sie Ministerpräsident Söder und Landwirtschaftsministerin Kaniber auf, den Artenschutz wieder vollumfänglich umzusetzen. In allen Landkreisen Niederbayerns und den meisten Kreisen der Oberpfalz können seit August Fischotter ohne einzelne Ausnahmegenehmigung abgeschossen werden. Kaniber hatte den Schritt damit gerechtfertigt, dass die Otter die Teichwirtschaft bedrohen. Die Tierschützer argumentieren, die Rückkehr der Fischotter nach Bayern sei das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen. Das setze die Bayerische Staatsregierung nun aufs Spiel. Die Deutsche Umwelthilfe kündigte bereits eine Klage gegen die Entnahmeerlaubnis an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 12:00 Uhr