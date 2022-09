Tierheime erhalten Förderung für ukrainische Haustiere

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Tierheime erhalten außer der Reihe vom Bund ein Förderpaket in Höhe von fünf Millionen Euro. Das Geld soll zusätzliche Belastungen durch mitgebrachte Haustiere aus der Ukraine abmildern. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sagte, viele Flüchtlinge hätten ihre Tiere zwar nach Deutschland mitgebracht, dürften diese nun aber nicht mit in ihre Wohnungen nehmen. So landeten sie oft im Tierheim.

