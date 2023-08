Tierfreunde sind zum Insektenzählen aufgerufen

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst tritt erstmals bei Weltjugendtag in Lissabon auf

Lissabon: Der Papst ist zum ersten Mal beim Weltjugendtag der Katholiken in Portugal aufgetreten. Dabei wurde Franziskus am Abend in einem Park mitten in der Haupstadt Lissabon von rund einer halben Million Jugendlichen bejubelt - diese Zahl schätzen die Organisatoren. Viele Teilnehmende schwenkten Flaggen ihrer Herkunftsländer, sangen, klatschten und tanzten. Eine Gruppe Jugendlicher trug das 3,80 Meter lange Weltjugendtagskreuz sowie die Marienikone "Salus Populi Romani" zur Bühne. In seiner Ansprache ermutigte Franziskus die Jugendlichen, sich gegenseitig an ihren Wert zu erinnern und sich mit ihren Fragen an Jesus zu wenden. Und wörtlich sagte er: "Die Kirche ist eine Kirche für alle." Heute findet der abendliche Kreuzweg statt, am Samstag dann das Abendgebet und am Sonntag die Heilige Messe.

