Ticket-Vorverkauf für Fußball-EM hat begonnent

Frankfurt am Main: Seit dem frühen Nachmittag läuft die erste Verkaufsphase für Tickets für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Wer Eintrittskarten für das Turnier in Deutschland haben möchte, muss sich online auf der offiziellen Internetseite der UEFA registrieren und bewerben. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, wird gelost. In der ersten Runde des Vorverkaufs sind 1,2 Millionen Eintrittskarten verfügbar. Die Ticketpreise sind gestaffelt und reichen von 30 bis 1.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 19:00 Uhr