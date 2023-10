Ticket-Verkauf für Fußball-EM ist gestartet

Frankfurt am Main: Seit 14 Uhr läuft die erste Verkaufsphase für Tickets der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Bis zum 26. Oktober werden über 1,2 Millionen Eintrittskarten für die Spiele in Deutschland vergeben. Das sind mehr als in jeder folgenden Verkaufsphase. Allerdings wissen die Fans nicht, welche Mannschaften sie bei einer erfolgreichen Bewerbung sehen werden. Außer Gastgeber Deutschland ist bislang noch kein Team qualifiziert. Pro Person kann man sich auf maximal vier Tickets bewerben. Die Preise reichen von 30 Euro bis 1000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 15:00 Uhr