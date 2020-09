Tichanowskaja trifft EU-Außenminister

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Außenminister der Europäischen Union diskutieren heute erneut über Strafmaßnahmen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Vor Beginn ihrer internen Beratungen treffen sie sich mit der ins Ausland geflüchteten Oppositionspolitikerin Tichanowskaja. Russland hat dieses geplante Gespräch als Einmischung in die inneren Angelegenheiten kritisiert. Dies laufe dem Ziel zuwider, die Stabilität in Belarus wiederherzustellen, so eine Sprecherin der russischen Außenministeriums. Sechs Wochen nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl waren gestern in Minsk und anderen Städten wieder Zehntausende auf die Straße gegangen und hatten den Rücktritt von Präsident Lukaschenko gefordert. Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation wurden mehr als 150 Menschen festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 08:00 Uhr