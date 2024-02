Tichanowskaja ruft zu Boykott der Wahlen in Belarus auf

Minsk: In Belarus finden heute Parlaments- und Kommunalwahlen statt. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja rief zu einem Boykott der Abstimmung auf. In einem Video sagte sie, bei den Wahlen handele es sich um eine - so wörtlich - "sinnlose Farce". Das Regime habe alle Personen ausgeschlossen, die echte Veränderungen anbieten würden. Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ließ Belarus nicht ins Land. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte es Massenproteste gegeben, die brutal unterdrückt wurden. Der seit knapp drei Jahrzehnten autoritär regierende Staatschef Lukaschenko kündigte heute an, dass er nächstes Jahr erneut bei der Präsidentschaftswahl antreten werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 15:00 Uhr