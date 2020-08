Tichanowskaja hat Belarus verlassen und ist in Sicherheit

Maas trifft Russlands Außenminister Lawrow in Moskau

Berlin: Bundesaußenminister Maas trifft heute seinen russischen Amtskollegen Lawrow in Moskau. Der SPD-Politiker will unter anderem über die Konflikte in der Ukraine, in Libyen und in Syrien reden. Maas erklärte vor seiner Abreise, bei wichtigen internationalen Themen könnten nur unter der Einbindung Russlands Ergebnisse erzielt werden, die auch Bestand hätten. Auch in der Rüstungskontrolle komme dem russischen Verhalten eine Schlüsselrolle zu. Moskau müsse dieser Verantwortung gerecht werden. Maas betonte außerdem die Bedeutung der deutsch-russischen Beziehungen. Diese seien zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Als Grund dafür nennt er den Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten. Nach dem Treffen mit Lawrow reist Maas weiter nach Sankt Petersburg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2020 09:00 Uhr