Thyssenkrupp-Chef stellt sich demonstrierenden Stahlarbeitern

Essen: Bei Thyssenkrupp wird seit dem Vormittag gegen den geplanten Verkauf der Stahlsparte an einen tschechischen Milliardär protestiert. Tausende Stahlarbeiter aus allen Standorten in NRW sind nach Essen gekommen, um vor der wichtigen Aufsichtsratssitzung am Nachmittag ihren Ärger über die Firmenleitung deutlich zu machen. Thyssenkrupp-Chef Lopez stellte sich den Demonstranten. Er sagte, ohne Einschnitte werde es nicht gehen und warb unter lauten Buh-Rufen und Pfiffen für das geplante Stahl-Joint-Venture mit der Holding von Daniel Kretinsky. Betriebsbedingte Kündigungen schloss Lopez aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 13:00 Uhr