Thyssen Krupp kündigt Abbau von tausenden Arbeitsplätzen an

Duisburg: Deutschland größte Stahlfirma will in den kommenden Jahren zahlreiche Arbeitsplätze abbauen. Wie die Thyssenkrupp Steel Europe mitteilte, sollen in den nächsten sechs Jahren 11.000 der insgesamt 27.000 Stellen wegfallen. Das Unternehmen gehört mehrheitlich dem Industriekonzern Thyssenkrupp. Es reagiert damit auf die sinkende Nachfrage im Stahlbereich. Die IG Metall kündigte Widerstand an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 22:00 Uhr