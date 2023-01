THW soll in Lützerath verschanzte Aktivisten aus Tunnels holen

Nachrichtenarchiv - 13.01.2023 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Bei der Räumung des Braunkohleortes in Nordrhein-Westfalen soll noch in der Nacht das Technische Hilfswerk zum Einsatz kommen. Die Spezialkräfte sollen in unterirdische Tunnel vordringen, in denen sich Aktivisten verschanzt haben. Das teilte die Polizei mit. Eine Sprecherin der Gruppe "Lützerath lebt" warnte, dass durch Abriss- oder Räumarbeiten das Leben der Aktivisten gefährdet werden könne. Die Proteste richten sich gegen den Abriss des Ortes, damit der Energiekonzern RWE dort Kohle abbauen kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2023 01:00 Uhr