THW schickt weitere Einsatzkräfte aus Rosenheim nach Slowenien

Rosenheim: Das technische Hilfswerk hat weitere Einsatzkräfte nach Slowenien geschickt. Ein Konvoi mit rund einem halben Dutzend Fahrzeugen startete heute aus dem oberbayerischen Rosenheim in die Region. Die Helfer sollen Räumgerät in die Katastrophenregion bringen, unter anderem einen Kettenbagger. Damit will das THW die slowenischen Kräfte unterstützen, nach den massiven Regenfällen und Überschwemmungen Trümmer zu beseitigen sowie Wege und Straßen wieder befahrbar zu machen. Bisher sind drei THW-Teams von Bayern aus nach Slowenien gestartet. Auch EU und NATO schicken schweres Gerät nach Slowenien. Morgen besucht EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die am schlimmsten betroffenen Gebiete. Sie wird dann im slowenischen Parlament sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 19:45 Uhr