THW schickt Hilfsgüter in ukrainische Flutregion

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Brand in Tiroler Bahntunnel gibt es 33 Leichtverletzte

Innsbruck: In Österreich sind bei einem Brand in einem Bahntunnel 33 Fahrgäste leicht verletzt worden. Sie kamen nach Angaben des Landes Tirol mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser. Es wurden insgesamt 151 Passagiere aus einem Nachtzug in Sicherheit gebracht. Dieser war auf dem Weg von Innsbruck nach Hamburg und Amsterdam, als am Abend im 15 Kilometer langen Terfener Tunnel ein Feuer auf einem Auto-Waggon ausbrach. Grund war offenbar eine gerissene und heruntergefallene Oberleitung. Für die Evakuierungs- und Löscharbeiten waren rund 700 Einsatzkräfte vor Ort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 03:00 Uhr