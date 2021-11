Thunberg fordert drastische und sofortige Schritte zum Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Vor der entscheidenden Phase der Weltklimakonferenz hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg noch einmal drastische und sofortige Schritte für den Klimaschutz gefordert. Auf Twitter schreibt die 18-jährige Schwedin: "Sofern wir nicht nie dagewesene jährliche Emissionssenkungen erreichen, bedeutet das, dass wir in dieser Klimakrise versagen." Die berühmten kleinen Schritte in die richtige Richtung kämen einer Niederlage gleich, so Thunberg. Bei der Konferenz im schottischen Glasgow beraten rund 200 Staaten, wie das Ziel noch erreicht werden kann, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.11.2021 16:00 Uhr