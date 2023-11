Thüringer Verfassungsschutz warnt vor antisemitischen Anschlägen in Deutschland

Berlin: Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Kramer, warnt angesichts des Krieges in Nahost vor der Gefahr antisemitischer Anschläge hierzulande. Im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" nennt Kramer die Lage extrem emotionalisiert, es herrsche eine abstrakt hohe Gefährdung. Die größte Gefahr sieht er bei radikalisierten Einzelpersonen. Man müsse davon ausgehen, so Kramer, dass auch hiesige Islamisten und Hamas-Sympathisanten es nicht bei Demonstrationen und verbalen Entgleisungen beließen, sondern gewalttätig würden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine wachsende Sorge um die Sicherheit: In der "Augsburger Allgemeinen" sprach Präsident Schuster von "psychischem Terror", den Juden gegenwärtig erlebten. Er warnte davor, dass sich die Stimmung im Land zu drehen beginnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 06:00 Uhr