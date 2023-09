Thüringer CDU weist Kritik an Abstimmung mit der AfD zurück

Erfurt: Der Thüringer CDU-Chef Voigt hat Kritik an einer Abstimmung mit Unterstützung der AfD zurückgewiesen. Die CDU hatte im Landtag eine Senkung der Grunderwerbsteuer durchgesetzt. Dabei stimmten FDP und AfD für den CDU-Antrag. Das reichte aus, denn Linke, SPD und Grüne stellen zwar die Regierung, haben im Landtag in Erfurt aber keine Mehrheit. Die Abstimmung löste heftige Kritik aus. Die CDU habe die Brandmauer gegen rechts eingerissen, hieß es aus den Reihen von SPD und der Linken. Auch AfD-Chefin Weidel erklärte, die Brandmauer sei damit Geschichte. Voigt widersprach in den Tagesthemen. Die CDU arbeite nicht mit der rechtsextremen Gruppe um Björn Höcke zusammen. // Er warf vielmehr Ministerpräsident Ramelow und seinen Regierungspartnern "parteitaktische Spielchen" vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 02:00 Uhr