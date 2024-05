Thüringer AfD erobert wohl keine Rathäuser im ersten Anlauf

Erfurt: CDU und Linkspartei in Thüringen haben die Zwischenergebnisse der Kommunalwahl begrüßt. CDU-Landeschef Voigt sprach von einem guten Tag mit vernünftigen Entscheidungen. Die Linken-Landesvorsitzende Grosse-Röthig sagte mit Blick auf die AfD, die Wählerinnen und Wähler hätten den braunen Griff nach der Macht verhindert. Nach dem bisherigen Stand liegt die Alternative für Deutschland nur in einem Kreis vorn, müsste dort aber wie in einigen weiteren Kommunen in die Stichwahl. Bei den OB-Wahlen in den Städten Erfurt, Gera und Jena scheiterten die AfD-Bewerber laut Zwischenstand.

