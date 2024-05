Thüringer AfD erobert wohl keine Rathäuser im ersten Anlauf

Erfurt: Nach der Kommunalwahl in Thüringen hat die AfD offensichtlich kaum Chancen, Landratsämter und Rathäuser im ersten Anlauf zu erobern. Ersten Zahlen zufolge zeichnen sich in mehreren Regionen allerdings Stichwahlen mit AfD-Beteiligung ab. Das gilt etwa für die Landkreise Sömmerda und Wartburgkreis, wo die Kandidaten von CDU und AfD jeweils nah beieinander liegen. Die Kommunalwahlen gelten als erster Stimmungstest für die Landtagswahl in Thüringen im September.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 20:00 Uhr