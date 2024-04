Thüringens Ministerpräsident Ramelow kann sich Koalition mit CDU und BSW vorstellen

Erfurt: Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat sich offen für eine Koalition mit der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht gezeigt. Nach der Landtagswahl im September brauche es eine handlungsfähige Regierung mit einer eigenen Parlamentsmehrheit, sagte der Linken-Politiker im Interview mit der "Welt". Rein rechnerisch sei dies mit der Linken, der CDU und dem BSW möglich. Seine Partei stelle sich lediglich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Auf ein bestimmtes Modell wollte sich Ramelow aber nicht festlegen. In Thüringen wird am ersten September ein neuer Landtag gewählt. Wahlbeobachter erwarten einen deutlichen Rechtsruck bei der Abstimmung. Die AfD, die im Freistaat vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, lag in jüngeren Umfragen meist über der 30 Prozent-Marke und damit auf Platz eins.

