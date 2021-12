Thüringens Innenminister warnt vor Radikalisierung der Corona

Erfurt: Nach dem Fackelaufmarsch von Rechtsextremen in Grimma hat der thüringische Innenminister Maier vor einer Radikalisierung der Corona-Gegner-Szene gewarnt. Dem evangelischen Pressedienst sagte Maier, Sicherheitsbehörden hätten in den vergangenen Tagen im Netz verstärkt Forderungen festgestellt, die Privatadressen von Politikern zu veröffentlichen. Dabei handle es sich um verklausulierte Aufrufe zur Gewalt, so Maier weiter. Am Freitagabend waren rund 30 rechtsextreme Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen mit Fackeln vor das Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping in Grimma gezogen. Der Vorfall hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Maier kritisierte auch die Corona-Proteste in Thüringen an diesem Wochenende. Die Teilnehmer wüssten, dass sie sich gemeinsam mit Rechtsextremisten und Neonazis auf der Straße bewegten, so Maier.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 18:00 Uhr