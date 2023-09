Thüringens CDU-Chef weist Kritik an Abstimmung mit AfD zurück

Erfurt: Die CDU in Thüringen hat ihr Vorgehen verteidigt, im Landtag eine Senkung der Grunderwerbssteuer mit Stimmen der AfD durchgesetzt zu haben. Der Landesvorsitzende Voigt sagte in den ARD-Tagesthemen, die Leute hätten - Zitat - "die Schnauze voll" von parteitaktischen Spielen. Der CDU sei es um Entlastungen für Familien und Wirtschaft gegangen - eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten gebe es aber nicht. Zugleich warf Voigt der rot-rot-grünen Minderheitsregierung Doppelmoral vor: Auch sie habe mehrere Beschlüsse nur mit Stimmen der AfD durchsetzen können. Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Linken und SPD-Generalsekretär Kühnert warfen der CDU dagegen vor, die "Brandmauer" zur AfD durchbrochen zu haben. Die Landesregierung will jetzt eine Verfassungsklage prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 06:00 Uhr