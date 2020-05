Thüringen will Corona-Beschränkungen beenden

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: Thüringen will in zwei Wochen die Beschränkungen im Zuge der Pandemie aufheben. Ministerpräsident Ramelow sagte der "Thüringer Allgemeinen", er wolle ab dem 6. Juni den Lockdown durch lokale Ermächtigungen ersetzen. Dem Linkenpolitiker zufolge soll es statt Vorschriften wie Mund-Nase-Bedeckungen vor allem Empfehlungen geben. Ramelow wies aber ausdrücklich darauf hin, dass dort, wo sich das Infektionsgeschehen erneut negativ entwickelt, die Behörden wieder Zwangsmaßnahmen ergriffen. Wie auch in Bayern soll dies voraussichtlich ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern geschehen. Nach letzten Zahlen trifft dies nur auf den Kreis Sonneberg in Südthüringen zu. Der Ausbruch in einem Dialyse-Zentrum gilt als ein Grund, warum auch der bayerische Nachbarlandkreis Coburg als Hotspot galt. Inzwischen hat sich die Lage dort allerdings entspannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2020 17:00 Uhr