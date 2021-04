Thrombosefälle nach Impfungen mit Johnson+Johnson in den USA

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson + Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde, ob ein kausaler Zusammenhang besteht. Wie die EMA mitteilte, wurden drei Thrombosefälle in den USA gemeldet und ein weiterer im Rahmen einer klinischen Studie an einem nicht näher genannten Ort. Einer der Fälle verlief nach diesen Angaben tödlich. Das Johnson+Johnson-Vakzin ist Mitte März in der EU zugelassen worden, hier aber im Gegensatz zu den USA noch nicht im Einsatz. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Wirkstoff ab dem 19. April geliefert wird. Insgesamt sollen im zweiten Quartal 55 Millionen Dosen kommen. Anders als bei den anderen Impfstoffen ist hier nur eine Injektion für einen umfassenden Schutz nötig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 17:00 Uhr