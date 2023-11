Thomas-Mann-Preis geht 2024 an Navid Kermani

Lübeck: Der Thomas-Mann-Preis geht im nächsten Jahr an den Schriftsteller Navid Kermani. Das gab die Hansestadt Lübeck bekannt. Zur Begründung hieß es, Kermanis Erzählungen und Romane zeichneten sich durch sprachliche Brillianz, tiefgehende literarische Reflexionen und ein kunstvolles Spiel mit der eigenen Biografie aus. Die Preisverleihung ist im September nächsten Jahres in der Hansestadt vorgesehen. Der Thomas-Mann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen.

