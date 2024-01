Thomas Dreßen beendet Skirennfahrer-Karriere

Kitzbühel: Skirennfahrer Thomas Dreßen beendet seine aktive Karriere. Der 30-Jährige gab dafür gesundheitliche Gründe an. Am Samstag will der gebürtige Oberbayer sein letztes Rennen bestreiten, auf der legendären Streif in Kitzbühel. Diese Abfahrt hatte Dreßen 2018 gewonnen - sein größter sportlicher Erfolg. Es folgten vier weitere Weltcup-Sieg in der Abfahrt. Damit ist Dreßen der erfolgreichste deutsche Skirennläufer in der Königsdisziplin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 17:00 Uhr