Thomas de Maizière ruft Bevölkerung zu mehr Akzeptanz von Wehrübungen auf

Schütze in New-York schoss wohl 33 Mal

New York: Nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Der Verdächtige habe in dem Waggon zunächst Rauchgranaten eingesetzt, dann mindestens 33 Mal geschossen. Insgesamt wurden 23 Menschen durch die Kugeln oder den Rauch verletzt. Der Täter ist auf der Flucht, sein Motiv bisher unbekannt. Inzwischen wurde auch mitgeteilt, dass in der U-Bahn-Station die installierten Überwachungskameras nicht funktionierten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2022 03:00 Uhr