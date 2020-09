Thiem und Asarenka stehen im Halbfinale der US-Open

Müller verlangt Aufnahme von 2.000 Flüchtlingen aus Lesbos

Athen: Nach dem Großbrand in dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sollen die rund 12.000 Bewohner nun auf Schiffen und in Zelten untergebracht werden. Das kündigte der griechische Migrationsminister Mitarakis nach einem Besuch auf Lesbos an. In Deutschland wird derweil darüber diskutiert, Migranten aus Moria aufzunehmen. Bundesentwicklungsminister Müller forderte am Abend in der ARD, Deutschland solle mit einem Zeichen der Humanität vorangehen und 2.000 Geflüchtetete hierher bringen. Das forderten auch tausende Demonstranten, die unter anderem in Berlin, Leipzig und Nürnberg auf die Straße gingen. Mehrere Bundesländer haben bereits angeboten, Geflüchtete aufzunehmen, unter anderem Rheinland-Pfalz und Thüringen. Der bayerische Ministerpräsident Söder zeigte sich ebenfalls solidarisch. Auf Twitter schrieb er, sollte die Bundesregierung entscheiden, Menschen aufzunehmen, werde sich Bayern selbstverständlich daran beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 06:00 Uhr