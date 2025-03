Theaterregisseur Wolfgang Engel stirbt mit 81 Jahren

Leipzig: Der Regisseur Wolfgang Engel ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte eine Sprecherin des Theaters Leipzig unter Berufung auf seine Familie mit. Engel war einer der bedeutendsten Theatermacher der DDR, seine Inszenierungen wurden aber zum Teil auch im Westen aufgeführt. Legendär ist Engels DDR-Erstaufführung von "Warten auf Godot". 1989 lehnte er den Nationalpreis der DDR ab. Nach dem Fall der Mauer ging er in den Westen und wurde Spielleiter in Frankfurt am Main. Mitte der 1990er Jahre kehrte Engel als Intendant am Schauspiel Leipzig nach Sachsen zurück.

