Theaterbetrieb soll im Herbst wieder beginnen

München: Die Theater in Bayern öffnen voraussichtlich erst wieder im Herbst. Kunstminister Sibler sagte, bei Veranstaltungen unter freiem Himmel sei ein früherer Beginn denkbar. Details sollen am 20. Mai festgelegt werden. Laut Sibler wird es auch für Theater Auflagen geben, als Beispiel nannte er Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Der Intendant des Münchner Volkstheaters, Christian Stückl, sagte, wenn Restaurants wieder öffnen und Gottesdienste wieder stattfinden könnten, dann müsse es auch für Theater Möglichkeiten geben. In der Branche wachse der Unmut, alle wollten wieder auf die Bühne, so Stückl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 22:00 Uhr