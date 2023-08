"The Band"-Gründer und Musiker Robbie Robertson mit 80 Jahren gestorben

New York: Robbie Robertson, der Gründer der US-kanadischen Folk- und Rockgruppe "The Band", ist tot. Robertson hatte die bekanntesten Songs der Band geschrieben - wie etwa "The Night They Drove Ol' Dixie Down" und "Up On Cripple Creek". Zunächst als Begleitmusiker von Bob Dylan und später als Sologruppe prägte "The Band" die amerikanische Popmusik der 60er und 70er Jahre. Robertson wurde 80 Jahre alt.

