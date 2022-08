Thailands Verfassungsgericht suspendiert Regierungschef

Das Wetter: In der Nacht meist klar, 17 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden teils bewölkt, teils länger sonnig. In der Nacht meist klar. Abkühlung auf 17 bis 10 Grad. Morgen überwiegend freundlich. Im Südosten Gewitter nicht ausgeschlossen. 24 bis 31 Grad. Am Freitag zunächst länger sonnig, später örtlich Gewitter bei ähnlichen Temperaturen. Am Samstag Regenschauer und deutlich kühler.

