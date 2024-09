Thailands König unterzeichnet Gesetz über Ehe für alle

Bangkok: Thailands König hat ein Gesetz unterzeichnet, mit dem erstmals die Ehe für alle in dem Land anerkannt wird. Im Juni hatte das Parlament das Gesetz verabschiedet - nun wird es im Januar in Kraft treten. Durch die Änderung werden gleichgeschlechtliche Ehepaare in Thailand auch bei Erbangelegenheiten und Adoption gleichgestellt. Weltweit haben mehr als 30 Länder die Ehe für alle anerkannt. In Asien haben bislang nur Taiwan und Nepal diesen Schritt gesetzlich verankert.

