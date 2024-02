Thailands Ex-Regierungschef Thaksin aus Haft entlassen

Bangkok: In Thailand ist der frühere Ministerpräsident Thaksin Shinawatra aus der Haft entlassen worden. Der 74-Jährige verließ ein Polizeikrankenhaus in der Haupstadt Bangkok, in dem er sich in den vergangenen sechs Monaten wegen gesundheitlicher Probleme aufgehalten hatte. Thaksin gehört nach offiziellen Angaben zu einer Gruppe von mehr als 900 Gefangenen, die wegen ihres hohen Alters oder eines schlechten Gesundheitszustands begnadigt wurden. - Er war im vergangenen Jahr nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil nach Thailand zurückgekehrt und dort umgehend wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert worden.

