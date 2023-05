Kurzmeldung ein/ausklappen Thailand, Türkei und Bremen wählen

Bangkok: In Thailand öffnen in diesen Minuten die Wahllokale. Nach letzten Umfragen hat die Opposition gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Regierungschef Prayut kam 2014 durch einen Putsch an die Macht. Auch in der Türkei wird heute gewählt. Wirtschaftliche Probleme und schlechtes Katastrophenmanagement nach dem Erdbeben haben der Beliebtheit von Präsident Erdogan geschadet. Gewählt wird auch in Deutschland: Im kleinsten Bundesland Bremen wird das Landesparlament, die Bürgerschaft, neu bestimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 03:00 Uhr