Thailand hat neuen Regierungschef

Bangkok: Nach einer monatelangen Hängepartie hat das Parlament in Thailand Srettha Thavisin zum neuen Premierminister gewählt. Sowohl das Unterhaus als auch der Senat, der vom Militär ernannt wird, stimmten für den Unternehmer. Er wird eine Koalition aus elf Parteien anführen, er selbst gehört der Pheu Thai an. Srettha Thavisin kündigte an, die Armut und Ungleichheit im Land bekämpfen zu wollen. Bei der Wahl im Mai hatte die Move Forward Partei die meisten Stimmen bekommen, erhielt aber nicht die Zustimmung des Senats. // Heute kehrte der langjährige Regierungschef Thaksin aus dem Exil zurück. Er hatte die Partei des neuen Premierministers gegründet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 18:00 Uhr