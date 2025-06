Texas will Nationalgarde gegen Proteste einsetzen

Auch in Texas soll Nationalgarde eingesetzt werden: Das hat Gouverneur Abbott angekündigt - er begründet es mit den Protesten gegen die Migrationspolitik der Trump-Regierung. Es gehe darum, Frieden und Ordnung zu gewährleisten. In Los Angeles in Kalifornien ist die Nationalgarde bereits im Einsatz. Allerdings angeordnet von Präsident Trump ohne Zustimmung des kalifornischen Gouverneurs Newsom. Dieser hat inzwischen Klage eingereicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 11:15 Uhr