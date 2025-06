Texas kündigt Einsatz der Nationalgarde an

Houston: Nach Protesten gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump soll die Nationalgarde auch im Bundesstaat Texas zum Einsatz kommen. Das kündigte der texanische Gouverneur Abbott an, um Frieden und Ordnung zu gewährleisten. In Kalifornien hatte Trump den Einsatz der Nationalgarde angeordnet -gegen den Widerstand des dortigen Gouverneurs Newsom. Der wirft der Us-Regierung vor, die Proteste damit weiter anzuheizen. Die Bürgermeisterin von Los Angeles hatte eine nächtliche Ausgangssperre für das Stadtzentrum verhängt. Dort demonstrieren seit Tagen Menschen gegen Trumps Abschieberazzien und es kommt immer wieder zu Ausschreitungen. Die Nationalgardisten sollen nach dem Willen des US-Präsidenten so lange in der Stadt bleiben, bis sich die Lage beruhigt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 10:00 Uhr