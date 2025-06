Texas fordert 5000 Nationalgardisten an

Texas ordnet Einsatz von 5.000 Angehörigen der Nationalgarde an: Gouverneur Abbott von den Republikanern begründete dies mit den für das Wochenende erwarteten Protesten gegen Präsident Trump und dessen Migrationspolitik. Gesetzlosigkeit, wie man sie zuvor in Los Angeles gesehen habe, werde man in Texas nicht tolerieren, so Abbott.

