Tests auf Corona-Virus werden deutlich ausgeweitet

Nachrichtenarchiv - 09.06.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Tests auf das Coronavirus werden ab sofort auch ohne Krankheitszeichen deutlich ausgeweitet. Das legt eine Verordnung fest, die von Gesundheitsminister Spahn vorgelegt wurde. Der CDU-Minister sagte, einen wirksamen Kampf gegen das Virus könne es nur mit vielen präventiven Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen geben. Konkret sollen nun grundsätzlich alle Patienten getestet werden, die im Krankenhaus aufgenommen werden. Daneben können Gesundheitsämter oder Ärzte Tests für Menschen ohne Symptome veranlassen. Die Kosten von 50 Euro übernimmt die Gesetzliche Krankenversicherung. Die Regelungen zur Kostenübernahme gelten rückwirkend zum 14. Mai. Bisher gibt es Tests auf Kassenkosten in der Regel nur bei konkretem Infektionsverdacht, also bei Menschen mit Symptomen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2020 22:15 Uhr