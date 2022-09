Testpflicht für Schulkinder wird nach Kritik der Länderkammer gestoppt

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat die neuen Corona-Regeln gebilligt. Sie gelten von Oktober bis April kommenden Jahres. Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz muss jeder eine FFP2-Maske tragen, der im öffentlichen Fernverkehr unterwegs ist oder eine Arztpraxis oder Klinik betritt. Gleiches gilt für Pflegeheime oder den ambulanten Pflegedienst. Eine verschärfte Testpflicht in Schulen und Kitas wurde im letzten Moment noch gekippt. Die Länder können je nach Infektionslage selbst eine Maskenpflicht erlassen, etwa im Nahverkehr oder in Restaurants. Kritik kommt von den Kliniken: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erklärte, man könne den vom Gesetzgeber vorgesehenen Datensatz, nicht täglich an die Gesundheitsämter übermitteln: Dafür stünden keine digitalen Schnittstellen zur Verfügung, außerdem seien die geforderten Informationen nur teilweise genau definiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 22:45 Uhr