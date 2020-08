Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten tritt in Kraft

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass noch in dieser Woche verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus Risikoländern eingeführt werden. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF erklärte der Minister, wer aus Risikogebieten einreise, müsse derzeit zwei Wochen in Quarantäne. Dazu komme dann ein Pflicht-Test, entweder vor Abreise im Risikogebiet oder nach Einreise in Deutschland innerhalb von 72 Stunden. Außerdem müsse der Reisende den Behörden gegenüber nachweisen, dass er einen Test gemacht hat und der negativ ist, beziehungsweise dass er sich in Quarantäne befindet. Spahn appellierte vor allem an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, die jetzt ihren Urlaub machen. Hygiene und Abstandsregeln müssten eingehalten werden. Das Virus mache keinen Urlaub, warnte er.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 10:00 Uhr