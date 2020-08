Testpflicht für Reiserückkehrer gilt ab übermorgen

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen gilt ab kommendem Samstag für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, das gelte nicht nur für Flugpassagiere, sondern auch für Auto- oder Bahnreisende. Sie müssen entweder ein negatives Testergebnis mitbringen oder in Deutschland einen Test machen. Andernfalls droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Die Tests sind kostenlos. Spahn sprach von einem zumutbaren Eingriff, die Tests seien ein Sicherheitsgewinn. Derzeit gelten unter anderem einige Gebiete in der Türkei, manche Regionen in Spanien sowie Luxemburg und die Region Antwerpen als Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hatte davor zum ersten Mal seit Mai wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 19:00 Uhr