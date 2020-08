Testpflicht für Reiserückkehrer gilt ab Samstag

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus gilt ab übermorgen eine Testpflicht für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen. Sie müssen sich entweder auf eine Infektion testen lassen oder einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am Abend in der ARD, die Testpflicht schütze die Reisenden und alle anderen. Außerdem habe sich gezeigt, dass es bei den Reiserückkehrern mehr positive Tests gebe als in der Allgemeinbevölkerung. - Die überwiegende Mehrheit der Deutschen steht hinter der Entscheidung. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend sprachen sich 93 Prozent der Befragten für die Testpflicht aus, sieben Prozent lehnen sie ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 21:00 Uhr