Testpflicht für Reiserückkehrer ab Sonntag

Nachrichtenarchiv - 25.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Start der Testpflicht für Reiserückkehrer verschiebt sich auf Sonntag. Damit sich Reisende und Fluggesellschaften darauf einstellen können, soll die Corona-Testpflicht für Passagiere bei Flugreisen aus dem Ausland erst ab dem 28. März um 00.00 Uhr gelten, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Zunächst hatte es geheißen, die Tests sollten bereits morgen starten. In einem Begleitschreiben des Ministeriums heißt es, dass die Testpflicht unabhängig davon gelte, ob die Beförderung aus einem Risikogebiet stattfinde. Bund und Länder hatten die Neuerung in der Nacht zum Dienstag in ihren Corona-Beratungen beschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 17:00 Uhr