Testpflicht für Geboosterte fällt in ganz Deutschland

Lauterbach will mehr Impfstoff zum Boostern beschaffen

Berlin: Nach dem Treffen der Gesundheitsminister erläuterte der Vorsitzende der Konferenz, Holetschek, weitere Beschlüsse der Runde. So habe der neue Bundesgesundheitsminister Lauterbach darauf hingewiesen, dass es mehr Impfstoff brauche, um die Booster-Kampagne zügig voran zu bringen. Lauterbach habe zugesagt, dafür alle Hebel in Bewegung zu setzen, so Holetschek. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wiederum kritisiert, dass es in reichen Ländern bereits Auffrischungsangebote für alle Menschen gibt. Weltweit gebe es noch viele Millionen, die auf ihre erste Impfung gegen Covid warten, so WHO-Chef Tedros in Genf. Er fürchte, dass nun wieder Impfstoffe "gehortet" würden. Nach seinen Angaben sind in mehr als 40 Ländern noch nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung geimpft. Letztlich führe diese Ungleichheit dazu, dass die Pandemie länger dauere, so Tedros.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2021 21:00 Uhr